  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фукале после 4:5 с «Трактором»: «Болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали. Мне всегда нравились люди в Челябинске, два года здесь были хорошими»
2

Фукале после 4:5 с «Трактором»: «Болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали. Мне всегда нравились люди в Челябинске, два года здесь были хорошими»

Зак Фукале высказался о поражении минского «Динамо» от «Трактора».

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале прокомментировал поражение от «Трактора» (4:5). Голкипер был заменен к 22-й минуте после 4 пропущенных шайб. Ранее Зак выступал за «Трактор». 

– Все пошло не по моему плану, но это хоккей. У «Трактора» сильное нападение. Когда у тебя плохой день, ты просыпаешься следующим утром и начинаешь работать снова. 

– Для вас это был особенный матч?

– Немного особенный, потому что я выступал за «Трактор» раньше. Я хотел сыграть здесь так, как всегда играю, но не получилось. Мы проиграли, однако идем дальше.

– Непривычно играть в Челябинске за команду гостей?

– Да, непривычно было оказаться по другую сторону. Но болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали мне. Мне всегда очень нравились люди в Челябинске, эти два года в «Тракторе» были хорошими для меня, – сказал Фукале. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoТрактор
logoЗак Фукале
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате» до конца сезона («Матч ТВ»)
11 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Рейнджерс» – «Юту», «Оттава» сыграет с «Детройтом», «Калгари» – с «Сиэтлом», «Миннесота» против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 14:08
«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с зарплатой 5 млн долларов
25 минут назад
«Динамо» проиграло 3 матча подряд, сегодня – 0:2 от «Сочи». Команда Вячеслава Козлова – 4-я на Западе
34 минуты назад
Козлов о Кузнецове в «Салавате»: «Что было в «Магнитке», остается в «Магнитке». Евгений – глыба мирового хоккея, однозначно усилит нас»
49 минут назад
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Ладу», «Динамо» Москва уступило «Сочи», «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик»
56 минут назад
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Бабаев о Кузнецове: «Отрезок в «Металлурге» мог быть лучше, Разин мог его побольше использовать. Надеемся, что у Козлова в «Салавате» будет другое понимание»
сегодня, 15:58
Макаров подрался с Вагнером в матче «Лада» – «Шанхай». Николай кулаком несколько раз ударил канадцу по лицу и свалил его на лед, оба получили по 5 минут штрафа
сегодня, 15:39Видео
«Салават» погасил 85% задолженности, сообщил Баширов: «Остальное хотим закрыть до начала следующего сезона. Есть большая вероятность, что бюджет нам увеличат»
сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Тампа» отправила Грошева в АХЛ. У 24-летнего форварда 1 матч в НХЛ и один ассист
сегодня, 16:13
Гришин про 1:2: «Для «Нефтехимика» «Салават» – неудобный соперник. Никак не можем забить больше одной шайбы. Если бы я знал ответ, игры были бы более результативными»
сегодня, 15:48
Внучка Третьяка: «Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал»
сегодня, 14:59
Агент Комтуа: «Мы не запрашивали обмен из «Динамо»
сегодня, 13:53
Форвард «Монреаля» Дано набрал 400-е очко в НХЛ. Он провел 747 матчей в регулярках
сегодня, 13:34
Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина. Чтобы получить шайбу и карточку, нужно отправить фото с новогодних каникул в их телеграм-канал и подписаться в МАХ
сегодня, 12:27
Защитник «Виннипега» Стэнли дисквалифицирован на 1 матч. Он сбросил перчатки и ударил Брэди Ткачака кулаком в лицо в игре с «Оттавой»
сегодня, 11:36
Люк Хьюз о том, что фанаты «Нью-Джерси» освистывали его: «Что есть, то есть. Я допустил пару ошибок, я должен быть лучше»
сегодня, 11:14
Сергей Плотников: «От 2026 года жду прорыва СКА. Плюс хочется, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену»
сегодня, 10:54
Исаев, Камалов и Канцеров – игроки недели в КХЛ. Терехов из «Ак Барса» – лучший новичок
сегодня, 09:14