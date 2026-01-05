Фукале после 4:5 с «Трактором»: «Болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали. Мне всегда нравились люди в Челябинске, два года здесь были хорошими»

Зак Фукале высказался о поражении минского «Динамо» от «Трактора».

Вратарь минского «Динамо » Зак Фукале прокомментировал поражение от «Трактора » (4:5). Голкипер был заменен к 22-й минуте после 4 пропущенных шайб. Ранее Зак выступал за «Трактор».

– Все пошло не по моему плану, но это хоккей. У «Трактора» сильное нападение. Когда у тебя плохой день, ты просыпаешься следующим утром и начинаешь работать снова.

– Для вас это был особенный матч?

– Немного особенный, потому что я выступал за «Трактор» раньше. Я хотел сыграть здесь так, как всегда играю, но не получилось. Мы проиграли, однако идем дальше.

– Непривычно играть в Челябинске за команду гостей?

– Да, непривычно было оказаться по другую сторону. Но болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали мне. Мне всегда очень нравились люди в Челябинске, эти два года в «Тракторе» были хорошими для меня, – сказал Фукале.