Марченко набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 90 голов за «Коламбус» в 253 играх – только Нэш достиг этой отметки быстрее

Кирилл Марченко забил 90-й гол за «Коламбус».

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ). 

Эта шайба стала для 25-летнего россиянина 90-й в составе «Блю Джекетс», ему понадобилось 253 матча. 

В истории «Коламбуса» только Рик Нэш достигал этой отметки быстрее – за 210 игр. 

Отметим, что в матче против «Питтсбурга» Марченко также оформил ассист. У него стало 33 (15+18) очка в 37 играх в текущем сезоне. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
