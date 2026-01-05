Демидов сделал ассист в матче с «Далласом». У Ивана 36 очков и «плюс 6» в 42 играх сезона
Иван Демидов сделал голевой пас в матче против «Далласа».
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3 ОТ).
Сегодня 20-летний россиянин сделал голевой пас, нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю при полезности «плюс 2» за 18:10 на льду.
Теперь на счету Демидова 36 (10+26) очков и «плюс 6» в 42 матчах текущей регулярки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
