Исакову подарили вишневый пирог после поражения «Торпедо» в матче со «Спартаком»
Алексею Исакову подарили пирог после поражения «Торпедо» от «Спартака».
Главному тренеру «Торпедо» Алексею Исакову подарили вишневый пирог во время пресс-конференции после поражения от «Спартака» (6:7) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Пирог тренеру вручил представитель телеграм-канал «Вот такие пироги».
Представитель телеграм-канала поздравил Исакова с Новым годом, заявив: «Хочется подарить вам чертовски вкусный вишневый пирог».
Изображение: скриншот из видео в группе «Торпедо» во Вконтакте
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Торпедо» во Вконтакте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости