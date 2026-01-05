Исакову подарили вишневый пирог после поражения «Торпедо» в матче со «Спартаком»

Алексею Исакову подарили пирог после поражения «Торпедо» от «Спартака».

Главному тренеру «Торпедо » Алексею Исакову подарили вишневый пирог во время пресс-конференции после поражения от «Спартака » (6:7) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Пирог тренеру вручил представитель телеграм-канал «Вот такие пироги».

Представитель телеграм-канала поздравил Исакова с Новым годом, заявив: «Хочется подарить вам чертовски вкусный вишневый пирог».

Изображение: скриншот из видео в группе «Торпедо» во Вконтакте