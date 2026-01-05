  • Спортс
  • Директор «Металлурга» о Набокове: «Мысли про НХЛ нужно отключить, нельзя распыляться. Ментальные проблемы часто бывают у молодых хоккеистов, которые уже что-то выиграли»
Директор «Металлурга» о Набокове: «Мысли про НХЛ нужно отключить, нельзя распыляться. Ментальные проблемы часто бывают у молодых хоккеистов, которые уже что-то выиграли»

Директор «Металлурга» высказался об игре Ильи Набокова в этом сезоне КХЛ.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ответил, считает ли он, что в игре вратаря Ильи Набокова произошел спад по сравнению с прошлыми сезонами Fonbet КХЛ. 

– У вас нет ощущения, что Илья Набоков чуть сдал по сравнению с прошлым годом?

– Это все проблемы ментального характера, они часто бывают с молодыми игроками, которые уже что-то выиграли. По оснащению, работе, навыкам игры к Илье нет вопросов. Очень редко бывает, когда ты показываешь высокий уровень игры, а после держишь его на протяжении долгого времени.

Считаю, что какие-то провалы неизбежны. Но негативный опыт все равно должен быть, и на нем игроки прогрессируют, развиваются. Уверен, у Ильи все будет нормально.

– Сейчас Набоков выступает у вас на правах аренды. Он готов к тому, чтобы следующий сезон провести уже в НХЛ?

– Мое мнение такое, что ему нужно отключить в голове мысли про НХЛ, какие-то лишние вещи и играть здесь и сейчас. У него есть цель — выиграть со своим родным клубом заветный Кубок, а остальное уже второстепенное. Тут нельзя распыляться, – сказал Бирюков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
