Жена Овечкина опубликовала фото Александра с 7-летним сыном без зубов. Ранее капитан «Вашингтона» лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье
Жена Овечкина выложила фото Александра с сыном без передних зубов.
Жена Александра Овечкина Анастасия опубликовала фото форварда с 7-летним сыном Сергеем, у которого отсутствует несколько передних зубов.
Напомним, ранее капитан «Вашингтона» получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
Изображение: соцсеть Анастасии Овечкиной.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Анастасии Овечкиной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости