Жена Овечкина опубликовала фото Александра с 7-летним сыном без зубов. Ранее капитан «Вашингтона» лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье

Жена Овечкина выложила фото Александра с сыном без передних зубов.

Жена Александра Овечкина Анастасия опубликовала фото форварда с 7-летним сыном Сергеем, у которого отсутствует несколько передних зубов.

Напомним, ранее капитан «Вашингтона » получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.

Изображение: соцсеть Анастасии Овечкиной .