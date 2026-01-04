  • Спортс
Жена Овечкина опубликовала фото Александра с 7-летним сыном без зубов. Ранее капитан «Вашингтона» лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье

Жена Овечкина выложила фото Александра с сыном без передних зубов.

Жена Александра Овечкина Анастасия опубликовала фото форварда с 7-летним сыном Сергеем, у которого отсутствует несколько передних зубов. 

Напомним, ранее капитан «Вашингтона» получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.

Изображение: соцсеть Анастасии Овечкиной.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Анастасии Овечкиной
