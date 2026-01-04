Сундин поздравил Мэттьюса с рекордом по голам за «Торонто»: «Великолепный рубеж. Удачи в погоне за главным трофеем»

Матс Сундин поздравил Остона Мэттьюса с рекордом по голам за «Торонто».

Капитан «Торонто» с 1997 по 2008 год и член Зала хоккейной славы Матс Сундин высказался о том, что Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером «Мэйпл Лифс» в регулярных чемпионатах НХЛ . Американец забил 421 гол в 664 играх и обогнал Сундина (420 в 981).

«Остон, поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд. По-настоящему ты оценишь это достижение уже по завершении карьеры, но это великолепный рубеж.

Удачи в погоне за главным трофеем вместе с «Торонто Мэйпл Лифс», – сказал Матс Сундин .