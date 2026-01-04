Мыльников о том, что «Трактор» ищет вратаря: «Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает. Я здоров, могу играть сколько угодно»

Сергей Мыльников: я делаю свою работу, «Трактор» выигрывает.

Вратаря «Трактора» Сергей Мыльников заявил, что его не волнуют слухи о поиске клубом еще одного голкипера, так как он выполняет свою работу хорошо.

– Расстраивала ситуация, когда вы долгое время не играли из-за травм?

– Полтора месяца пропустил, и, конечно, тяжело наблюдать со стороны, а потом входить в этот ритм. Еще в своем первом матче после возвращения вышел на «Металлург», тогда было тяжело.

– Как восприняли то, что по сути остались единственным вратарем «Трактора»?

– Нормально. Сейчас я здоров, в хороших физических кондициях. Могу играть сколько угодно.

– Чувствуете в себе силы быть полноценным первым номером команды?

– Конечно, я всегда это чувствовал.

– «Трактор» ищет еще одного вратаря…

– Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает – все хорошо, – сказал Мыльников.