  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мыльников о том, что «Трактор» ищет вратаря: «Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает. Я здоров, могу играть сколько угодно»
4

Мыльников о том, что «Трактор» ищет вратаря: «Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает. Я здоров, могу играть сколько угодно»

Сергей Мыльников: я делаю свою работу, «Трактор» выигрывает.

Вратаря «Трактора» Сергей Мыльников заявил, что его не волнуют слухи о поиске клубом еще одного голкипера, так как он выполняет свою работу хорошо. 

– Расстраивала ситуация, когда вы долгое время не играли из-за травм?

– Полтора месяца пропустил, и, конечно, тяжело наблюдать со стороны, а потом входить в этот ритм. Еще в своем первом матче после возвращения вышел на «Металлург», тогда было тяжело. 

– Как восприняли то, что по сути остались единственным вратарем «Трактора»?

– Нормально. Сейчас я здоров, в хороших физических кондициях. Могу играть сколько угодно.

– Чувствуете в себе силы  быть полноценным первым номером команды?

– Конечно, я всегда это чувствовал.

– «Трактор» ищет еще одного вратаря…

– Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает – все хорошо, – сказал Мыльников. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoСергей Мыльников 1999
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате» до конца сезона («Матч ТВ»)
10 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Рейнджерс» – «Юту», «Оттава» сыграет с «Детройтом», «Калгари» – с «Сиэтлом», «Миннесота» против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 14:08
«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с зарплатой 5 млн долларов
24 минуты назад
«Динамо» проиграло 3 матча подряд, сегодня – 0:2 от «Сочи». Команда Вячеслава Козлова – 4-я на Западе
33 минуты назад
Козлов о Кузнецове в «Салавате»: «Что было в «Магнитке», остается в «Магнитке». Евгений – глыба мирового хоккея, однозначно усилит нас»
48 минут назад
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Ладу», «Динамо» Москва уступило «Сочи», «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик»
55 минут назад
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Бабаев о Кузнецове: «Отрезок в «Металлурге» мог быть лучше, Разин мог его побольше использовать. Надеемся, что у Козлова в «Салавате» будет другое понимание»
сегодня, 15:58
Макаров подрался с Вагнером в матче «Лада» – «Шанхай». Николай кулаком несколько раз ударил канадцу по лицу и свалил его на лед, оба получили по 5 минут штрафа
сегодня, 15:39Видео
«Салават» погасил 85% задолженности, сообщил Баширов: «Остальное хотим закрыть до начала следующего сезона. Есть большая вероятность, что бюджет нам увеличат»
сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Тампа» отправила Грошева в АХЛ. У 24-летнего форварда 1 матч в НХЛ и один ассист
сегодня, 16:13
Гришин про 1:2: «Для «Нефтехимика» «Салават» – неудобный соперник. Никак не можем забить больше одной шайбы. Если бы я знал ответ, игры были бы более результативными»
сегодня, 15:48
Внучка Третьяка: «Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал»
сегодня, 14:59
Агент Комтуа: «Мы не запрашивали обмен из «Динамо»
сегодня, 13:53
Форвард «Монреаля» Дано набрал 400-е очко в НХЛ. Он провел 747 матчей в регулярках
сегодня, 13:34
Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина. Чтобы получить шайбу и карточку, нужно отправить фото с новогодних каникул в их телеграм-канал и подписаться в МАХ
сегодня, 12:27
Защитник «Виннипега» Стэнли дисквалифицирован на 1 матч. Он сбросил перчатки и ударил Брэди Ткачака кулаком в лицо в игре с «Оттавой»
сегодня, 11:36
Люк Хьюз о том, что фанаты «Нью-Джерси» освистывали его: «Что есть, то есть. Я допустил пару ошибок, я должен быть лучше»
сегодня, 11:14
Сергей Плотников: «От 2026 года жду прорыва СКА. Плюс хочется, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену»
сегодня, 10:54
Исаев, Камалов и Канцеров – игроки недели в КХЛ. Терехов из «Ак Барса» – лучший новичок
сегодня, 09:14