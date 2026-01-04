Денежкин о 0:5 от «Ак Барса»: «Автомобилист» не настроил игру. На календарь не будем списывать, соперник был сегодня лучше»

Максим Денежкин высказался о крупном поражении «Автомобилиста» от «Ак Барса».

Нападающий «Автомобилиста » Максим Денежкин высказался о разгромном поражении от «Ак Барса » (0:5) в гостевом матче Fonbet КХЛ.

– Что пошло не так, чего не хватило? Не лучшая игра.

– Всего не хватило. Свою игру не настроили. Неправильно действовали. Все в совокупности, начиная от обороны и средней зоны, до атаки.

– Не самый удачный календарь? Рано начали или соперник не позволил?

– На это не будем списывать. Соперник сегодня был хорош, лучше в своей готовности.

– Когда можно было зацепиться за игру?

– Когда 0:2 было, в конце периоде опасно убегали в атаку. Можно было 1:2 в раздевалку делать.

– Как система игры у вас меняется? Что изменилось с приходом Заварухина и Гольца?

– Структура, в целом, похожая с прошлым годом, но стало больше анализа и подсказок.

– Что пожелаешь на Новый год себе и болельщикам?

– Всегда идти к максимальным целям. А так я считаю, что надо держать фокус от игре к игре, ото дня ко дню. Не останавливаться, добавлять, это принесет свои плоды. Нужно фокусироваться на ближайшей цели. Здоровья, благополучия и терпения в поддержке нашей команды, – сказал Денежкин.