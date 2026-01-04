Денежкин о 0:5 от «Ак Барса»: «Автомобилист» не настроил игру. На календарь не будем списывать, соперник был сегодня лучше»
Нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин высказался о разгромном поражении от «Ак Барса» (0:5) в гостевом матче Fonbet КХЛ.
– Что пошло не так, чего не хватило? Не лучшая игра.
– Всего не хватило. Свою игру не настроили. Неправильно действовали. Все в совокупности, начиная от обороны и средней зоны, до атаки.
– Не самый удачный календарь? Рано начали или соперник не позволил?
– На это не будем списывать. Соперник сегодня был хорош, лучше в своей готовности.
– Когда можно было зацепиться за игру?
– Когда 0:2 было, в конце периоде опасно убегали в атаку. Можно было 1:2 в раздевалку делать.
– Как система игры у вас меняется? Что изменилось с приходом Заварухина и Гольца?
– Структура, в целом, похожая с прошлым годом, но стало больше анализа и подсказок.
– Что пожелаешь на Новый год себе и болельщикам?
– Всегда идти к максимальным целям. А так я считаю, что надо держать фокус от игре к игре, ото дня ко дню. Не останавливаться, добавлять, это принесет свои плоды. Нужно фокусироваться на ближайшей цели. Здоровья, благополучия и терпения в поддержке нашей команды, – сказал Денежкин.