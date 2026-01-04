  • Спортс
0

Бирюков надеется на скорое возвращение России: «Сборная – вершина российского хоккея. Участие в ЧМ показывает, на каком мы уровне – это экзамен»

Евгений Бирюков о сборной России: это вершина российского хоккея.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об отстранении сборных России от международных турниров и влиянии этого на развитие хоккея. 

– Бьет по ребятам решение ИИХФ отстранить нашу сборную от международных соревнований?

– Сборная – это вершина российского хоккея. Если ты попал в нее, значит ты сильнее других игроков. Этот опыт должен быть, он полезен, даже если смотреть с точки зрения развития. Участие на чемпионатах мира показывает, на каком уровне мы находимся и в правильном ли направлении двигаемся.

Я бы назвал участие на чемпионатах мира экзаменом для любой страны-участницы. Но наше нынешнее положение – это политические моменты. Нужно надеяться на наше возвращение, в любом случае все нормализуется как можно скорее.

Не сказал бы, что мы каждый день думаем об отстранении и это по нам как-то бьет. Каждый стремиться развиваться. Конечно, повторюсь, опыт международных матчей нужен. Но не сказал бы, что кто-то думает, что после нашего отстранения все кончено. С другой же стороны, это шанс для молодых игроков, воспитанников, потому что мы часто видим, как из Европы к нам не едут игроки из-за политической ситуации.

– Верите, что начнет таять лед на фоне последних рекомендаций МОК?

– Я надеюсь на это, потому что пора. С чего-то же надо начинать. Если юниоры поедут на международные соревнования – это будет здорово, – сказал Бирюков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
