Исаков о 6:7 со «Спартаком»: «Торпедо» играло с очень атакующей командой. Не хватило хладнокровия, мы дали сопернику эмоции своими удалениями»

Алексей Исаков о поражении от «Спартака»: «Торпедо» не хватило хладнокровия.
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о причинах поражения от «Спартака» (6:7) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Поработали над реализацией, ее сегодня было видно. Значит, нужно работать над другими вещами.
– Что нужно поменять в обороне?
– Сейчас можно пытаться найти массу причин. Мы играли с очень атакующей командой. Нам не хватило хладнокровия в конце, нужно было спокойнее сыграть. Мы дали своими удалениями сопернику эмоции, – сказал Исаков.
