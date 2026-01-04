Яшкин пропустил матч с «Автомобилистом» из-за опоздания, сообщил Гатиятулин: «Рады за личную жизнь ребят, но личное с работой не смешиваем»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Автомобилистом» (5:0) в матче Fonbet КХЛ объяснил, что нападающий Дмитрий Яшкин пропустил игру из-за опоздания.
– Григорий Денисенко после матча сказал, что не должен был играть сегодня, узнал о попадании в состав в последний момент. Почему так произошло?
– Да, вчера готовились к игре немножко другим составом. Но Дима Яшкин в связи с дисциплинарными причинами пропустил игру. У нас есть внутрикомандный распорядок, который подразумевает пропуск матча за нарушение.
– Это связано с изменениями в его личной жизни? Накануне он сделал предложение своей невесте.
– Нет, случилось опоздание. В прошлом году у нас были прецеденты такого рода в команде. Раньше за это было другое взыскание, но в декабре с генеральным менеджером и директором клуба приняли решение о новых санкциях, немножко ужесточили меры.
– То есть помолвкой не оправдать?
– Мы только радуемся за ребят и их личную жизнь, но личное с работой не смешиваем, – сказал Гатиятулин.