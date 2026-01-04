Заварухин о 0:5: «Ак Барс» был сильнее, быстрее. «Автомобилист» принимал непонятные решения. Были хорошие моменты, но мы к ним не совсем хорошо отнеслись»

Николай Заварухин подвел итоги игры «Автомобилиста» против «Ак Барса» (0:5).

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался после разгромного поражения от «Ак Барса » (0:5) в гостевом матче Fonbet КХЛ.

– Плохо, когда прерываются победные серии. Сегодня «Ак Барс» был сильнее. В начале матча у нас были хорошие моменты, но к ним не совсем хорошо отнеслись. А дальше соперник владел шайбой и был быстрее.

– Почему не получилось победить?

– Соперник был быстрее, а мы принимали непонятные решения, – сказал Заварухин.