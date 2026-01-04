Заварухин о 0:5: «Ак Барс» был сильнее, быстрее. «Автомобилист» принимал непонятные решения. Были хорошие моменты, но мы к ним не совсем хорошо отнеслись»
Николай Заварухин подвел итоги игры «Автомобилиста» против «Ак Барса» (0:5).
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после разгромного поражения от «Ак Барса» (0:5) в гостевом матче Fonbet КХЛ.
– Плохо, когда прерываются победные серии. Сегодня «Ак Барс» был сильнее. В начале матча у нас были хорошие моменты, но к ним не совсем хорошо отнеслись. А дальше соперник владел шайбой и был быстрее.
– Почему не получилось победить?
– Соперник был быстрее, а мы принимали непонятные решения, – сказал Заварухин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
