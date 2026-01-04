Мэттьюс о том, что стал лучшим снайпером «Торонто»: «Оказаться в одном ряду с великими – нечто особенное. Рекорда бы не было без моих замечательных партнеров»

Остон Мэттьюс высказался о том, что стал лучшим снайпером «Торонто».

Форвард «Торонто » Остон Мэттьюс высказался о том, что стал лучшим снайпером «Торонто» в регулярных чемпионатах НХЛ . Американец забил 421 гол в 664 играх и обогнал Матса Сундина (420 в 981).

«Для меня это значит очень многое. Это клуб с колоссальной историей, и я каждый день с большой гордостью надеваю эту форму.

Оказаться в одном ряду с великими игроками, которые выступали здесь до нас, – это нечто особенное. Я невероятно благодарен и скромен в оценках и понимаю, что без замечательных партнеров вокруг меня этого бы не случилось», – сказал Мэттьюс