Мэттьюс о том, что стал лучшим снайпером «Торонто»: «Оказаться в одном ряду с великими – нечто особенное. Рекорда бы не было без моих замечательных партнеров»
Остон Мэттьюс высказался о том, что стал лучшим снайпером «Торонто».
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс высказался о том, что стал лучшим снайпером «Торонто» в регулярных чемпионатах НХЛ. Американец забил 421 гол в 664 играх и обогнал Матса Сундина (420 в 981).
«Для меня это значит очень многое. Это клуб с колоссальной историей, и я каждый день с большой гордостью надеваю эту форму.
Оказаться в одном ряду с великими игроками, которые выступали здесь до нас, – это нечто особенное. Я невероятно благодарен и скромен в оценках и понимаю, что без замечательных партнеров вокруг меня этого бы не случилось», – сказал Мэттьюс
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
