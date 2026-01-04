Гатиятулин о 5:0 и принципиальности матчей «Ак Барс» – «Автомобилист»: «Такими категориями не измеряю. Было много игр, может, у ребят есть личные счеты с кем-то»

Анвар Гатиятулин высказался о крупной победе «Ак Барса» над «Автомобилистом».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о разгромной победе над «Автомобилистом » (5:0) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало матча, было много активных действий, этой активностью мы создавали моменты, здорово их реализовывали. Все 60 минут провели с достаточной концентрацией, хорошая командная победа.

Принципиальность игры? Я такими категориями не измеряю. Наверное, для болельщиков это заметно. Хотя мы много матчей провели с «Автомобилистом» за последний год, может быть, у ребят есть личные счеты с кем-то.

Для команды важно, что сыграли «на ноль», но больше для вратарей. Да, где-то не получалось довести до этого победные матчи, но сегодня все постарались минимизировать ошибки. А если они были, Тимур [Билялов ] сыграл здорово, уверенно и заслужил «сухую» игру», – сказал Гатиятулин.