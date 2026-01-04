  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов после 7:6 с «Торпедо»: «Интересный матч для болельщиков, для тренеров – не очень. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, удаления ломали игру»
1

Жамнов после 7:6 с «Торпедо»: «Интересный матч для болельщиков, для тренеров – не очень. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, удаления ломали игру»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Торпедо» со счетом 7:6.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Торпедо» (7:6) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

– Интересная для болельщиков игра, для тренеров не очень. Но ребята молодцы, старались играть до конца и заслужили победу. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, потому что удаления ломали игру.

– Почему Порядин, Вишневский и Королев не играли?

– Паша [Порядин] после травмы, как только будет готов, мы запустим его, и будет играть. Вишневский и Королев – ротация, – сказал Жамнов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Вишневский
logoКХЛ
logoВениамин Королев
logoАлексей Жамнов
logoПавел Порядин
logoТорпедо
logoМатч ТВ
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» и «Торпедо» забросили 13 шайб на двоих – 7:6. У нижегородцев 4-е поражение подряд, у команды Жамнова 3 победы в 5 последних матчах
вчера, 16:36
Жамнов после 1:2 от ЦСКА: «Если будем разбазаривать моменты в большинстве, это ни к чему хорошему не приведет. Пока не появится остроты и злости, не будет голов»
28 декабря 2025, 17:57
Жамнов о том, чем отличаются СКА и «Шанхай»: «Разные стили. У «Дрэгонс» – канадский, с ними тяжело играть. Многие ребята имеют опыт игры в НХЛ, тренеры тоже»
24 декабря 2025, 19:59
Главные новости
Кузнецов заработает 10 млн рублей в «Салавате» до конца сезона («Матч ТВ»)
8 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Рейнджерс» – «Юту», «Оттава» сыграет с «Детройтом», «Калгари» – с «Сиэтлом», «Миннесота» против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 14:08
«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с зарплатой 5 млн долларов
22 минуты назад
«Динамо» проиграло 3 матча подряд, сегодня – 0:2 от «Сочи». Команда Вячеслава Козлова – 4-я на Западе
31 минуту назад
Козлов о Кузнецове в «Салавате»: «Что было в «Магнитке», остается в «Магнитке». Евгений – глыба мирового хоккея, однозначно усилит нас»
46 минут назад
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Ладу», «Динамо» Москва уступило «Сочи», «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик»
53 минуты назад
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Бабаев о Кузнецове: «Отрезок в «Металлурге» мог быть лучше, Разин мог его побольше использовать. Надеемся, что у Козлова в «Салавате» будет другое понимание»
сегодня, 15:58
Макаров подрался с Вагнером в матче «Лада» – «Шанхай». Николай кулаком несколько раз ударил канадцу по лицу и свалил его на лед, оба получили по 5 минут штрафа
сегодня, 15:39Видео
«Салават» погасил 85% задолженности, сообщил Баширов: «Остальное хотим закрыть до начала следующего сезона. Есть большая вероятность, что бюджет нам увеличат»
сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Тампа» отправила Грошева в АХЛ. У 24-летнего форварда 1 матч в НХЛ и один ассист
сегодня, 16:13
Гришин про 1:2: «Для «Нефтехимика» «Салават» – неудобный соперник. Никак не можем забить больше одной шайбы. Если бы я знал ответ, игры были бы более результативными»
сегодня, 15:48
Внучка Третьяка: «Я будущий журналист, сейчас учусь. Хочу пойти работать на спортивный канал»
сегодня, 14:59
Агент Комтуа: «Мы не запрашивали обмен из «Динамо»
сегодня, 13:53
Форвард «Монреаля» Дано набрал 400-е очко в НХЛ. Он провел 747 матчей в регулярках
сегодня, 13:34
Минспорта Московской области разыгрывает призы с автографом Овечкина. Чтобы получить шайбу и карточку, нужно отправить фото с новогодних каникул в их телеграм-канал и подписаться в МАХ
сегодня, 12:27
Защитник «Виннипега» Стэнли дисквалифицирован на 1 матч. Он сбросил перчатки и ударил Брэди Ткачака кулаком в лицо в игре с «Оттавой»
сегодня, 11:36
Люк Хьюз о том, что фанаты «Нью-Джерси» освистывали его: «Что есть, то есть. Я допустил пару ошибок, я должен быть лучше»
сегодня, 11:14
Сергей Плотников: «От 2026 года жду прорыва СКА. Плюс хочется, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену»
сегодня, 10:54
Исаев, Камалов и Канцеров – игроки недели в КХЛ. Терехов из «Ак Барса» – лучший новичок
сегодня, 09:14