Жамнов после 7:6 с «Торпедо»: «Интересный матч для болельщиков, для тренеров – не очень. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, удаления ломали игру»
Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Торпедо» со счетом 7:6.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Торпедо» (7:6) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Интересная для болельщиков игра, для тренеров не очень. Но ребята молодцы, старались играть до конца и заслужили победу. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, потому что удаления ломали игру.
– Почему Порядин, Вишневский и Королев не играли?
– Паша [Порядин] после травмы, как только будет готов, мы запустим его, и будет играть. Вишневский и Королев – ротация, – сказал Жамнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости