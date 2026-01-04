Жамнов после 7:6 с «Торпедо»: «Интересный матч для болельщиков, для тренеров – не очень. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, удаления ломали игру»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Торпедо» со счетом 7:6.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о победе над «Торпедо » (7:6) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Интересная для болельщиков игра, для тренеров не очень. Но ребята молодцы, старались играть до конца и заслужили победу. Говорили ребятам, что не нужно удаляться, потому что удаления ломали игру.

– Почему Порядин, Вишневский и Королев не играли?

– Паша [Порядин] после травмы, как только будет готов, мы запустим его, и будет играть. Вишневский и Королев – ротация, – сказал Жамнов.