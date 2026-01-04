Никитин про 1:2 с «Локомотивом»: «Тяжелый соперник, у ЦСКА многое не получалось. Психология формируется, когда ты умеешь мастерство проявлять в критической ситуации»

Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА от «Локомотива».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о причинах поражения от «Локомотива» (1:2 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра, тяжелый соперник, поэтому много чего не получалось. Нужно отдать парням должное, они сражались. А так есть, конечно, над чем работать, и, в принципе, мы понимаем это.

– Такие матчи – это мастерство в широком смысле или это психология? Не первый матч, когда ЦСКА имеет большое преимущество и при этом не хватает либо завершения, либо нестандартных решений в атаке.

– Это совокупность. Психология формируется, когда ты умеешь мастерство проявлять в критической ситуации. Мастерство – когда ты это делаешь хладнокровно, здесь все взаимосвязано. Но это процесс, это рост команды, через такие игры.

– Когда вы работали в «Локомотиве», вспоминая серию с «Авангардом» — после четвертого матча «Авангард» начал играть больше вторым номером, и «Локомотиву» пришлось играть первым. И вот тогда «Локомотив» проиграл два матча. Не думаете ли вы, что проблема присутствует именно в игре первым номером, и у «Локомотива» тогда, и сейчас у ЦСКА?

– Возвращаясь к вашему первому вопросу. Мастерство – это и есть умение играть и первым номером, и вторым, умение взламывать оборону первого номера и второго. Сегодня «Локомотив» первый период играл первый номером, второй – вторым номером.

Мы как раз первый период вторым номером играли, второй период – первым. Это тоже мастерство, причем общекомандное мастерство, умение быть под стрессом в обороне, принимать правильное решение, сохранять силу на атаку или наоборот, сфокусироваться на забитом голе, потому что атака лучше обороны, – сказал Игорь Никитин.