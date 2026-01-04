«Валидол». Болельщики «Спартака» развернули баннер на игре с «Торпедо». Красно-белые выиграли 7:6, забросив 3 шайбы после 50-й минуты

Болельщики «Спартака» описали победу над «Торпедо» (7:6) словом «валидол».

«Спартак » обыграл «Торпедо » в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 7:6.

Красно-белые уступали в счете 4:5 до 50-й минуты, в концовке «Спартак » забросил 3 шайбы, «Торпедо » – только одну.

Во время матча болельщики красно-белых развернули баннер с надписью: «Валидол. Во время игры капсулу положить под язык».

Изображение: скриншот видео в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».