«Валидол». Болельщики «Спартака» развернули баннер на игре с «Торпедо». Красно-белые выиграли 7:6, забросив 3 шайбы после 50-й минуты
Болельщики «Спартака» описали победу над «Торпедо» (7:6) словом «валидол».
«Спартак» обыграл «Торпедо» в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 7:6.
Красно-белые уступали в счете 4:5 до 50-й минуты, в концовке «Спартак» забросил 3 шайбы, «Торпедо» – только одну.
Во время матча болельщики красно-белых развернули баннер с надписью: «Валидол. Во время игры капсулу положить под язык».
Изображение: скриншот видео в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
