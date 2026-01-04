Плющев о Кузнецове в списке отказов: «Разин попробовал его в разных сочетаниях, не получилось. Как и в других командах. Евгению нужно сделать выводы»
Плющев о Кузнецове в списке отказов «Металлурга»: удивляться нечему.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что «Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов.
«То, что такой исход может случиться, предполагалось. Ничего удивительного нет. Разин попробовал Кузнецова в различных сочетаниях, в различных вариантах. У него не получилось.
Точно так же, как у Кузнецова не получилось и в других прекрасных командах. Нечему удивляться. Евгению нужно сделать выводы, все в карьере зависит от него», – сказал Плющев.
