Плющев о Кузнецове в списке отказов: «Разин попробовал его в разных сочетаниях, не получилось. Как и в других командах. Евгению нужно сделать выводы»

Плющев о Кузнецове в списке отказов «Металлурга»: удивляться нечему.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что «Металлург » поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов.

«То, что такой исход может случиться, предполагалось. Ничего удивительного нет. Разин попробовал Кузнецова в различных сочетаниях, в различных вариантах. У него не получилось.

Точно так же, как у Кузнецова не получилось и в других прекрасных командах. Нечему удивляться. Евгению нужно сделать выводы, все в карьере зависит от него», – сказал Плющев.