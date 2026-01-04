Хартли о 2:1 «Локомотива» с ЦСКА: «Команды равны по силам, у обеих хорошая защита. Исаев доказывает, что он лучший вратарь в КХЛ»

Боб Хартли подвел итоги победной игры «Локомотива» с ЦСКА.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над ЦСКА (1:2 Б) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра, но мы нашли путь к победе. Во втором периоде много времени провели в своей зоне, у нас было несколько удалений, но здорово, что выстояли и нашли путь к победе. Думаю, что зрителям игра понравилась, ну и отдельно хочется сказать о Данииле Исаеве , который доказывает, что он лучший вратарь в лиге.

– Почему против ЦСКА Никитина получаются такие закрытые матчи?

– Обе команды равны по силам. У них и у нас хорошие защитные линии, оба вратаря здорово сыграли. Команды достаточно равные.

– Чем можно объяснить низкую результативность «Локомотива»?

– У нас были травмы и болячки. Сурин и Каюмов выбывали. Но хочется, чтобы другие брали на себя эту роль. Нужно быть более голодными у ворот соперника.

– Как оцените возвращение Андрея Сергеева?

– Он работяга, очень серьезно работал. Я сразу понял, что в «Локомотиве» очень рабочая команда. Андрей пахал последние пару недель, и по сегодняшней игре даже нельзя сказать, что он пропустил такое количество игр.

– 10 минут штрафа связаны с тем, что команда вышла после новогодних праздников?

– Не думаю, что перерыв сказался, был хороший первый период, не видел всех удалений, поэтому ограничусь этим, – сказал Хартли .