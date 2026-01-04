  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бирюков о мнении, что российский хоккей держится на Путине: «Безусловно. Когда президент показывает такое отношение к хоккею, это вызывает только уважение»
32

Бирюков о мнении, что российский хоккей держится на Путине: «Безусловно. Когда президент показывает такое отношение к хоккею, это вызывает только уважение»

Евгений Бирюков высказался о поддержке хоккея со стороны Владимира Путина.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил мнение агента Шуми Бабаева, который ранее высказался о поддержке российского хоккея со стороны Владимира Путина, заявив: «Весь наш хоккей держится на нем уже много-много лет. Именно он дал толчок старту КХЛ». 

– Каково осознавать, что ты являешься чемпионом мира? С чем это можно сравнить?

– Конечно, это очень ответственно и почетно. Вся страна за нас болела. Чемпионат мира 2012 года сложился для нас очень удачно, мы не проиграли ни одного матча. Состав, как и коллектив, был очень хорошим. То, что ты представляешь свой родной клуб, магнитогорский «Металлург», в сборной на чемпионате мира – это доставляет некое удовольствие.

– После турнира вся сборная была на приеме у Владимира Путина. У вас даже есть фотография, где он вручает вам грамоту.

– Такие моменты не забываются, остаются на всю жизнь – вся эта встреча, фотографии. Сначала была официальная часть, потом посидели, пообщались и даже спели песню «Команда молодости нашей». Конечно, это круто и останется в сердце на всю жизнь.

– Какой президент в общении?

– Не могу сказать, что мы прям сидели и каждый из хоккеистов задавал вопросы. Была такая домашняя, веселая обстановка, где Владимир Владимирович рассказывал какие-то истории.

– Шуми Бабаев говорил, что весь хоккей держится на нем. Согласны?

– Безусловно. Когда президент показывает своим примером такое отношение к хоккею – это для меня важно и вызывает только уважение, – сказал Бирюков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Бирюков
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoВладимир Путин
logoМатч ТВ
logoШуми Бабаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Металлурга» о стиле общения Разина на пресс-конференциях: «Он развивается в лучшую сторону. Люди, добившиеся успеха, непростые, это позволяет им достигать результата»
вчера, 15:08
Директор «Металлурга»: «Канцеров – трудяга-работяга, талантливый парень. Приложим все усилия, чтобы сохранить Рому в составе»
вчера, 11:31
Агент Кузнецова: «Попросили «Металлург» выставить нас в список отказов. По регламенту была только такая возможность перейти туда, куда хотим. В «Салават», надеюсь»
3 января, 10:05
Главные новости
НХЛ. «Даллас» уступил «Монреалю», «Питтсбург» одолел «Коламбус», «Флорида» обыграла «Колорадо», «Чикаго» принимает «Вегас», «Нью-Джерси» – «Каролину»
26 минут назадLive
МЧМ-2026. 1/2 финала. Швеция одолела Финляндию в серии буллитов, Канада против Чехии
29 минут назадLive
Марченко забил 90-й гол за «Коламбус», Кириллу понадобилось 253 матча. Только Нэш делал это быстрее (210)
вчера, 22:09Видео
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
вчера, 22:00Тесты и игры
Демидов сделал ассист в матче с «Далласом». У Ивана 36 очков и «плюс 6» в 42 играх сезона
вчера, 21:52Видео
Жена Овечкина опубликовала фото Александра с 7-летним сыном без зубов. Ранее капитан «Вашингтона» лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье
вчера, 20:59Фото
Пашков о критике Разина в адрес Кузнецова: «Это был правильный рычаг. За счет жесткого отношения к Евгению тренер управлял командой, выводил на новый уровень»
вчера, 20:44
Сундин поздравил Мэттьюса с рекордом по голам за «Торонто»: «Великолепный рубеж. Удачи в погоне за главным трофеем»
вчера, 20:30
От гола на спине до разгрома «Амкала». Вспоминаем карьеру Овечкина
вчера, 20:00Тесты и игры
Никитин про 0 побед ЦСКА в сериях буллитов: «Гамзин должен через это пройти, вырасти как лидер. Никого не прячем, даем вратарям право на ошибку»
вчера, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 27 очков в 41 игре
12 минут назадВидео
Веренски – 1-й игрок «Коламбуса» с 300 ассистами. У защитника 428 очков в 604 матчах
вчера, 22:39
Фукале после 4:5 с «Трактором»: «Болельщики очень тепло меня приняли, аплодировали. Мне всегда нравились люди в Челябинске, два года здесь были хорошими»
вчера, 22:25
Исакову подарили вишневый пирог после поражения «Торпедо» в матче со «Спартаком»
вчера, 21:31Фото
Директор «Металлурга» о Набокове: «Мысли про НХЛ нужно отключить, нельзя распыляться. Ментальные проблемы часто бывают у молодых хоккеистов, которые уже что-то выиграли»
вчера, 21:12
Мыльников о том, что «Трактор» ищет вратаря: «Пусть ищет. Я делаю свою работу, команда выигрывает. Я здоров, могу играть сколько угодно»
вчера, 20:13
Денежкин о 0:5 от «Ак Барса»: «Автомобилист» не настроил игру. На календарь не будем списывать, соперник был сегодня лучше»
вчера, 20:03
Бирюков надеется на скорое возвращение России: «Сборная – вершина российского хоккея. Участие в ЧМ показывает, на каком мы уровне – это экзамен»
вчера, 19:23
Исаков о 6:7 со «Спартаком»: «Торпедо» играло с очень атакующей командой. Не хватило хладнокровия, мы дали сопернику эмоции своими удалениями»
вчера, 19:11
Заварухин о 0:5: «Ак Барс» был сильнее, быстрее. «Автомобилист» принимал непонятные решения. Были хорошие моменты, но мы к ним не совсем хорошо отнеслись»
вчера, 18:48