Бирюков о мнении, что российский хоккей держится на Путине: «Безусловно. Когда президент показывает такое отношение к хоккею, это вызывает только уважение»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил мнение агента Шуми Бабаева, который ранее высказался о поддержке российского хоккея со стороны Владимира Путина, заявив: «Весь наш хоккей держится на нем уже много-много лет. Именно он дал толчок старту КХЛ».
– Каково осознавать, что ты являешься чемпионом мира? С чем это можно сравнить?
– Конечно, это очень ответственно и почетно. Вся страна за нас болела. Чемпионат мира 2012 года сложился для нас очень удачно, мы не проиграли ни одного матча. Состав, как и коллектив, был очень хорошим. То, что ты представляешь свой родной клуб, магнитогорский «Металлург», в сборной на чемпионате мира – это доставляет некое удовольствие.
– После турнира вся сборная была на приеме у Владимира Путина. У вас даже есть фотография, где он вручает вам грамоту.
– Такие моменты не забываются, остаются на всю жизнь – вся эта встреча, фотографии. Сначала была официальная часть, потом посидели, пообщались и даже спели песню «Команда молодости нашей». Конечно, это круто и останется в сердце на всю жизнь.
– Какой президент в общении?
– Не могу сказать, что мы прям сидели и каждый из хоккеистов задавал вопросы. Была такая домашняя, веселая обстановка, где Владимир Владимирович рассказывал какие-то истории.
– Шуми Бабаев говорил, что весь хоккей держится на нем. Согласны?
– Безусловно. Когда президент показывает своим примером такое отношение к хоккею – это для меня важно и вызывает только уважение, – сказал Бирюков.