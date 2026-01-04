9 из 13 голов в матче «Торпедо» и «Спартака» были забиты в большинстве. У команды Исакова 4 таких шайбы, у красно-белых – 5

9 из 13 шайб в матче «Торпедо» и «Спартака» были заброшены в большинстве.

«Спартак » обыграл «Торпедо » в матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 7:6. При этом 9 из 13 шайб хоккеисты забросили в большинстве.

У «Спартака» отличились Михаил Мальцев , Люк Локхарт , Никита Коростелев и дважды Даниил Орлов.

У «Торпедо» большинство дважды реализовал Василий Атанасов, а также отличились Егор Виноградов и Даниил Журавлев .