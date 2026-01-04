«Спартак» и «Торпедо» забросили 13 шайб на двоих – 7:6. У нижегородцев 4-е поражение подряд, у команды Жамнова 3 победы в 5 последних матчах

«Спартак» нанес «Торпедо» 4-е поражение подряд.

«Спартак » обыграл «Торпедо » (7:6) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ, нанеся нижегородской команде 4-е подряд поражение.

Команда под руководством Алексея Жамнова набрала 47 очков после 41 матча и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Торпедо» имеет в активе 50 очков после 41 матча, команда Алексея Исакова идет 5-й на Западе.