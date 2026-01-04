«Спартак» и «Торпедо» забросили 13 шайб на двоих – 7:6. У нижегородцев 4-е поражение подряд, у команды Жамнова 3 победы в 5 последних матчах
«Спартак» нанес «Торпедо» 4-е поражение подряд.
«Спартак» обыграл «Торпедо» (7:6) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ, нанеся нижегородской команде 4-е подряд поражение.
Команда под руководством Алексея Жамнова набрала 47 очков после 41 матча и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
«Торпедо» имеет в активе 50 очков после 41 матча, команда Алексея Исакова идет 5-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости