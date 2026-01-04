ЦСКА проиграл «Локомотиву» все 4 матча в сезоне, сегодня – 1:2 Б. Команда Никитина идет 6-й на Западе

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 Б.

«Локомотив » одержал победу над ЦСКА (2:1 Б) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Боба Хартли выиграла 7 из 9 последних матчей. Ярославский клуб лидирует на Западе, набрав 58 очков в 43 встречах.

ЦСКА проиграл впервые за 4 матча. Команда Игоря Никитина занимает 6-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 48 баллов в 43 играх.

ЦСКА в этом сезоне четыре раза встречался с «Локомотивом», армейцы проиграли все 4 матча (1:5, 1:4 и дважды 1:2 Б).