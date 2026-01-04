«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» – 5:0. У Барабанова, Галимова и Денисенко по 1+1, Билялов сделал 3-й шатаут в сезоне
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 в Казани.
«Ак Барс» с крупным счетом обыграл «Автомобилист» (5:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Игра проходила на «Татнефть-Арене» в Казани.
Нападающие Артем Галимов, Александр Барабанов и Григорий Денисенко набрали по 1+1, Саша Хмелевски отметился голом. Вратарь Тимур Билялов оформил третий шатаут в текущем сезоне.
Таким образом, команда под руководством Анвара Гатиятулина набрала 58 очков после 41 встречи и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.
У «Автомобилиста» прервалась серия из 5 побед подряд. Команда Николая Заварухина идет 4-й на Востоке, имея в активе 49 баллов в 41 игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости