«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» – 5:0. У Барабанова, Галимова и Денисенко по 1+1, Билялов сделал 3-й шатаут в сезоне

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0 в Казани.

«Ак Барс » с крупным счетом обыграл «Автомобилист » (5:0) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Игра проходила на «Татнефть-Арене» в Казани.

Нападающие Артем Галимов, Александр Барабанов и Григорий Денисенко набрали по 1+1, Саша Хмелевски отметился голом. Вратарь Тимур Билялов оформил третий шатаут в текущем сезоне.

Таким образом, команда под руководством Анвара Гатиятулина набрала 58 очков после 41 встречи и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции.

У «Автомобилиста » прервалась серия из 5 побед подряд. Команда Николая Заварухина идет 4-й на Востоке, имея в активе 49 баллов в 41 игре.