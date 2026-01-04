Черкас о Кузнецове в «Салавате»: «Есть надежда, что Козлов поможет ему найти себя. Кажется, все были бы рады, если Евгений снова красиво заиграет»

Сергей Черкас высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Салават».

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев». Ранее «Металлург » поместил форварда в список отказов.

«Слышал, что «Салават Юлаев » заинтересован в переходе Кузнецова. Есть надежда, что Виктор Козлов поможет нападающему найти себя в команде.

Во всяком случае, мне кажется, все болельщики были бы рады, если Кузнецов снова красиво заиграет в хоккей», – сказал Черкас.