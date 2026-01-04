Фетисов о том, что Овечкин получил клюшкой в лицо: «Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас – в раздевалке. Это мужская игра»
Фетисов высказался о том, что Овечкин получил клюшкой в лицо в игре с «Чикаго».
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче НХЛ (2:3 Б).
У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
«Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас – в раздевалке, и они играют дальше.
Это мужская игра, я бы не стал за это переживать. Все это заживает достаточно быстро», – сказал Фетисов.
Овечкину выбили еще один зуб! Просто посмотрите на эту улыбку
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
