Фетисов о том, что Овечкин получил клюшкой в лицо: «Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас – в раздевалке. Это мужская игра»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче НХЛ (2:3 Б).

У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба .

«Для хоккеистов такой удар вообще ни о чем. Раньше рассечение на лавке зашивали, сейчас – в раздевалке, и они играют дальше.

Это мужская игра, я бы не стал за это переживать. Все это заживает достаточно быстро», – сказал Фетисов.

