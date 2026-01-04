Парайко провел 766-й матч в НХЛ и вышел на 4-е место в истории «Сент-Луиса»

Колтон Парайко вышел на 4-е место по числу матчей в истории «Сент-Луиса».

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко вышел на 4-е место в истории клуба по числу матчей.

Он принял участие в игре против «Монреаля» (2:0).

Этот матч стал для Парайко 766-м в составе «Блюз». Он превзошел достижение Александра Стеена и вышел на чистое 4-е место в истории «Сент-Луиса » по этому показателю.

3-е место занимает Брайан Саттер (779), 2-е – Баррет Джекмэн (803). Лидирует Берни Федерко (927).

В активе Парайко 306 (77+229) очков в 766 играх в регулярках НХЛ .