Директор «Металлурга» о стиле общения Разина на пресс-конференциях: «Он развивается в лучшую сторону. Люди, добившиеся успеха, непростые, это позволяет им достигать результата»

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков высказался о стиле общения главного тренера команды Андрея Разина .

– При Разине, как правило, прогрессируют молодые игроки. Сначала Данила Юров, теперь – Роман Канцеров, подтягиваются Андрей Козлов, Игорь Нечаев и Михаил Федоров. В чем секрет?

– Он видит игроков, чувствует их и доверяет. Тут нет такого, что тренер позвал хоккеиста, дал ему время и больше его не трогает. Нет, Андрей Владимирович четко дает понять, что если ты выполняешь те требования, которые он дает, то будешь играть. Для него по большому счету нет разницы – молодой игрок перед ним или взрослый.

– Как относитесь к иногда своеобразному стилю общения Разина на пресс-конференциях?

– Мы постоянно с ним в диалоге. Я не раз говорил, что люди, которые добились определенного успеха, они непростые, и это им позволяет достигать результата. Такое общение – часть работы Андрея Владимировича, к тому же он развивается в этих вещах в лучшую сторону, – сказал Бирюков.