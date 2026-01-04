Люзенков сообщил, что Андреофф должен прилететь в Новосибирск со дня на день.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков сообщил, что нападающий Энди Андреофф должен прилететь в Новосибирск со дня на день.

В конце декабря «Сибирь» объявила о подписании контракта с Андреоффом до 2027 года.

– Когда ждать Андреоффа в Новосибирске?

– Вроде со дня на день должен прилететь. Дальше все будет зависеть от процедуры – это технические моменты.

– Устраивает ли вас игра Скотта Уилсона?

– От Уилсона хочется видеть большего. На тренировках он выглядит неплохо, движение есть. Почему оно пропадает в играх, мне самому пока непонятно, надо с ним поговорить, – сказал Люзенков.