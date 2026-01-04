Ги Буше о 5:2 с «Сибирью»: «Мы нахватали удалений, сами усложнили себе жизнь. Хорошо, что смогли вернуть инициативу в свои руки»

Ги Буше высказался о матче «Авангарда» и «Сибири».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше подвел итоги матча против «Сибири » (5:2).

– Мы знали, что «Сибирь» произвела определенные изменения. Они в последних семи матчах одержали пять побед. Мы пропустили, но смогли достаточно быстро сравнять и смогли перевернуть ход игры.

Мы нахватали удалений и тем самым сами усложнили себе жизнь. Хорошо, что смогли вернуть инициативу в свои руки. Да, первые 10 минут в третьем периоде нам пришлось играть вторым номером, однако в заключительные 5-7 минут мы смогли вернуть свою игру и довести ее до победы.

– После новогодней паузы поменяли что-то при подготовке к матчу?

– В этот раз мы тренировались меньше, тренировки были короче. Я тренирую уже 30 лет, и нет какой-то специальной формулы, по которой надо готовиться во время этих пауз. Что-то работает, что-то нет, и в определенный момент все может поменяться, – сказал Буше .