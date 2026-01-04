Квартальнов о 4:5 от «Трактора»: «Роковые вещи случились в конце 1-го периода, нужно было попроще сыграть. Здорово, что вернулись в игру, но не получилось в концовке»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении «Динамо» Минск от «Трактора».

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора » (4:5).

За две секунды до конца 1-го периода шайбу в ворота минской команды забросил Михаил Григоренко.

– Думаю, что роковые вещи случились в конце первого периода, нужно было попроще сыграть. Да и начало второго периода, когда две шайбы забил соперник – это дало им импульс, а мы остановились и перестали бороться.

Не нужно было много моментов «Трактору» давать, здорово, что вернулись в игру, но не получилось в концовке.

– Как оцените сегодняшнее большинство вашей команды?

– Моменты были, но нам надо чуть больше шансов, нужно отдать должное сопернику, вратарь здорово сыграл. У нас было неплохое большинство, но нужно было завершать. Содержание хорошее.

– Замена вратаря – переломный момент?

– Вася (Демченко) хорошо вошел (в игру), хоть ему и было тяжеловато. Наверное, это можно назвать одним из ключевых моментов.

– Почему у Фукале не пошла игра?

– Зак здесь феерил, приняли решение его поставить, может, сегодня был не его день, может, перегорел, – сказал Квартальнов.