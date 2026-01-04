Евгений Корешков высказался о победе «Трактора» над минским «Динамо» (5:4).

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков высказался о победе в матче с минским «Динамо » (5:4).

– Играли с сильным соперником. Была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков, думаю, хоккей всем понравился, и самое главное – мы победили.

– Как оцените игру первого звена?

– Все старались, играли хорошо, но без ошибок играть в хоккей невозможно.

– Будут еще изменения в игре команды?

– А кого еще обыграть надо? Мы лидера Запада обыграли, – сказал Корешков.