Корешков о 5:4 с «Динамо» Минск: «Была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков. Думаю, хоккей всем понравился, самое главное – мы победили»
Евгений Корешков высказался о победе «Трактора» над минским «Динамо» (5:4).
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе в матче с минским «Динамо» (5:4).
– Играли с сильным соперником. Была колоссальная самоотдача всех без исключения игроков, думаю, хоккей всем понравился, и самое главное – мы победили.
– Как оцените игру первого звена?
– Все старались, играли хорошо, но без ошибок играть в хоккей невозможно.
– Будут еще изменения в игре команды?
– А кого еще обыграть надо? Мы лидера Запада обыграли, – сказал Корешков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
