Рэддиш сделал 1-й хет-трик в НХЛ. Он 3-й защитник в истории «Тампы», забивший 3 гола за матч

Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш сделал 1-й хет-трик в НХЛ.

Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:3).

Теперь на его счету 34 (12+22 ) балла в 35 матчах в текущем сезоне.

Рэддиш сделал хет-трик в НХЛ впервые в карьере. Он стал третьим защитником в истории франшизы, забившим 3 гола за матч. Ранее это удалось Дэну Бойлу (23 декабря 2006 года) и Дагу Кроссману (7 ноября 1992 года).  

