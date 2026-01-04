Люзенков о 2:5 от «Авангарда»: «Начали неплохо, была инициатива, которую потеряли к концу 1-го периода. В 3-м вроде собрались, но не хватило мастерства забросить шайбу»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался после матча против «Авангарда» (2:5).
– Начали неплохо, забили гол. Была инициатива, которую мы потеряли к концу первого периода. В перерыве сказали ребятам, чтобы они забрали инициативу себе, но все получилось наоборот, пропустили эти голы.
В третьем же периоде вроде собрались, но не хватило мастерства забросить шайбу. Забрось мы еще одну шайбу, счет 3:4, было бы больше возможностей зацепиться за игру.
– Ваша команда после успешного выезда не витала где-то в облаках в плане сегодняшнего уровня, положения?
– Да нет. Понимаем, что еще ничего не сделали. Давайте отдадим должное «Авангарду», исполнители у них хорошие, и моменты, которые у них были, они реализовали.
– Иван Чехович не играл в третьем периоде.
– У него еще есть травма, которая не дает ему играть. В третьем периоде мы вообще перешли на игру в три звена, – сказал Люзенков.