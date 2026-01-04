Максим Сушинский: «Какой у Кузнецова закат карьеры? Он молодой парень, ему еще играть и играть. Если за голову возьмется, все у него будет нормально»

Максим Сушинский высказался об игре Евгения Кузнецова.

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова.

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Кузнецов ранее был помещен в список отказов. В 15 матчах сезона 33‑летний игрок «Металлурга» набрал 9 (1+8) очков.

«Какой у Кузнецова закат карьеры? Он молодой парень, ему еще играть и играть. Пока у него не получается, но если за голову возьмется, то все у Кузнецова будет нормально.

Хоккей все-таки поменялся, стал быстрым. Думаю, он наберет физические кондиции и все будет нормально», – сказал Сушинский.