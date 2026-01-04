Ги Буше о Костине: «30 лет использую 7 защитников, 11 форвардов, доводил команду до чемпионства. Дело не в Климе, а в других игроках, которые не заслуживают того, чтобы не попадать в состав»

Ги Буше высказался о том, что Клим Костин не играл против «Сибири».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался об отсутствии форварда Клима Костина в заявке на матч против «Сибири » (5:2).

– Клим Костин не делает шагов для прогресса, чтобы быть в основном составе?

– У нас некоторые попадают в состав, но не все находились с командой с 1 августа. Последнее время мы провели матчи в шесть защитников, и Ибрагимову приходилось сидеть (в запасе). Он не заслуживает того, чтобы не выходить на лед, плюс он с командой с 1 августа, и это надо уважать.

Под вопросом сегодня был Семен Чистяков , потому что у него родился ребенок накануне.

Если бы у нас сегодня было шесть защитников, Костин бы вышел, но Чистяков изъявил желание сыграть, поэтому мы играли в семь защитников. Я на протяжении 30 лет использую семь защитников, 11 нападающих, и мне это нравится. Так я доводил команду до чемпионства, и это хорошая формула. Дело не в Климе Костине, а в других игроках, которые не заслуживают того, чтобы не попадать в состав, – сказал Буше.

Напомним, в 2015 году Буше привел сборную Канады к победе на Кубке Шпенглера. Последний раз он приводил к чемпионству клуб в 2009 году. Тогда «Драммондвиль» под руководством тренера стал чемпионом юниорской лиги Квебека и принял участие в Мемориальном кубке.