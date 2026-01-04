Хаула провел 800-й матч в НХЛ. Форвард «Нэшвилла» набрал 160+200 в регулярках
Эрик Хаула провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
Нападающий «Нэшвилла» Эрик Хаула провел 800-й матч в НХЛ.
Юбилейной для форварда стала игра против «Калгари» (4:3). В этом матче Хаула забил 2 гола.
Всего на его счету 360 (160+200) баллов в 800 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
