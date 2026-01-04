«Авангард» выиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 5:2 с «Сибирью». Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

«Авангард» обыграл «Сибирь» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий омского клуба Константин Окулов сделал дубль и отдал передачу.

Команда тренера Ги Буше выиграла 6 из 7 последних матчей. На данный момент «Авангард » занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 57 очками после 40 матчей.

«Сибирь » идет 10-й на Востоке с 36 баллами в 42 играх.