НХЛ. «Даллас» уступил «Монреалю», «Питтсбург» одолел «Коламбус», «Флорида» обыграла «Колорадо», «Чикаго» принимает «Вегас», «Нью-Джерси» – «Каролину»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Даллас » уступил «Монреалю » (3:4 ОТ), «Питтсбург » одолел «Коламбус» (5:4 ОТ), «Флорида » обыграла «Колорадо» (2:1), «Чикаго» принимает «Вегас», «Нью-Джерси» противостоит «Каролине».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

