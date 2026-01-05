НХЛ. «Даллас» уступил «Монреалю», «Питтсбург» одолел «Коламбус», «Флорида» обыграла «Колорадо», «Чикаго» принимает «Вегас», «Нью-Джерси» – «Каролину»
В регулярном чемпионате НХЛ «Даллас» уступил «Монреалю» (3:4 ОТ), «Питтсбург» одолел «Коламбус» (5:4 ОТ), «Флорида» обыграла «Колорадо» (2:1), «Чикаго» принимает «Вегас», «Нью-Джерси» противостоит «Каролине».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
