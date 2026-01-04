Черкас о Кузнецове в списке отказов: «Расстраивает, что он никак не может найти команду, в которой ему доверяли бы. Хотелось бы, чтобы он все же заиграл в КХЛ»

Сергей Черкас высказался о Кузнецове в списке отказов.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о том, что «Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов.

«Конечно, расстраивает, что Евгений никак не может заиграть или найти команду, в которой ему доверяли, давали большое количество игрового времени, где он чувствовал себя уверенно.

Потому что мы хорошо знаем Кузнецова, как он может играть. Хотелось бы, чтобы он все же заиграл в КХЛ», – сказал Черкас.