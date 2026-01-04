Фукале пропустил 4 шайбы к 22-й минуте матча с «Трактором» и был заменен на Демченко
Фукале пропустил 4 шайбы к 22-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Василий Демченко.
