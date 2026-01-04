Фукале пропустил 4 шайбы к 22-й минуте матча с «Трактором» и был заменен на Демченко

Вратарь «Динамо» Минск Фукале был заменен в матче против «Трактора».

Вратарь минского «Динамо » Зак Фукале был заменен в игре с «Трактором ».

Голкипер не доиграл до конца матча Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4, 2-й период).

Фукале пропустил 4 шайбы к 22-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Василий Демченко .