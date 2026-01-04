Пастрняк о непопадании Гики в состав Канады на ОИ-2026: «Сказал Гиксу, что мы возьмем его в сборную Чехии»

Пастрняк высказался о непопадании Гики в состав Канады на ОИ-2026.

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк высказался касательно непопадания форварда команды Моргана Гики в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

В этом сезоне Гики набрал 41 (25+16) очко в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Я сказал Гиксу, что мы возьмем его в сборную Чехии», – сказал Пастрняк.

