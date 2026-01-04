Пастрняк о непопадании Гики в состав Канады на ОИ-2026: «Сказал Гиксу, что мы возьмем его в сборную Чехии»
Пастрняк высказался о непопадании Гики в состав Канады на ОИ-2026.
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк высказался касательно непопадания форварда команды Моргана Гики в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.
В этом сезоне Гики набрал 41 (25+16) очко в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Я сказал Гиксу, что мы возьмем его в сборную Чехии», – сказал Пастрняк.
Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026
Пастрняк, Нечас, Палат, Заха, Гудас и Достал – первые хоккеисты в составе Чехии на Олимпиаду-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Белль Фрейзер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости