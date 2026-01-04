Фетисов о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Если захочет, сможет. Ничего невозможного нет. Олимпийский перерыв может помочь ему переформатироваться»

Фетисов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы форварда «Вашингтона » Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб. С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

«Если он захочет, то сможет. Все будет от него зависеть. Это цель непростая и требует концентрации, желания и дисциплины. Я считаю, что ничего невозможного нет.

Мне кажется, сейчас этот олимпийский перерыв может ему помочь, как и в прошлом году, переформатироваться. В прошлом году он хорошо потренировался с Каспарайтисом. Может быть, это надо сделать еще раз и красиво завершить сезон, затем забросив недостающие шайбы в плей-офф», – заявил Фетисов.

