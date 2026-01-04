Вячеслав Быков: «Кузнецов еще покажет свое мастерство в «Салавате». В Уфе умеют правильно использовать таких высококлассных игроков. Клуб извлечет из трансфера двойную выгоду»

Вячеслав Быков: «Салават» извлечет из трансфера Кузнецова двойную выгоду.

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева » Вячеслав Быков высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в уфимский клуб.

«Металлург » ранее отправил игрока в список отказов.

«Я верю, что Евгений еще покажет свое мастерство в «Салавате Юлаеве». Этот переход – хороший стимул доказать свою дееспособность, высокое мастерство и уникальный спортивный опыт.

В Уфе знают и умеют правильно использовать таких высококлассных игроков как в достижении необходимого результата, так и в передаче опыта и мастерства своей молодежи. Клуб извлечет из трансфера Кузнецова двойную выгоду», – сказал Быков.