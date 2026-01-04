Ардашев стал спортивным директором «Адмирала», Гордиюк – генменеджером
Александр Ардашев стал спортивным директором «Адмирала».
Александр Ардашев назначен новым спортивным директором «Адмирала».
Ранее Ардашев был тренером в системе «Локомотива», он также работал в ХК «Капитан», «Рыси» и «Рязань-ВДВ». С 2010 года был спортивным директором МХК «Локо».
«Адмирал» также объявил о назначении Виктора Гордиюка генеральным менеджером. Экс-главный тренер МХК «Тайфун» будет отвечать за трансферную политику и спортивный результат клуба.
Ранее стало известно, что Олег Браташ возглавил «Адмирал», Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора.
Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ, набрав 33 очка за 39 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
