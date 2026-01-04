  • Спортс
  Директор «Металлурга»: «Канцеров – трудяга-работяга, талантливый парень. Приложим все усилия, чтобы сохранить Рому в составе»
Директор «Металлурга»: «Канцеров – трудяга-работяга, талантливый парень. Приложим все усилия, чтобы сохранить Рому в составе»

Директор «Металлурга» высказался о будущем Романа Канцерова.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о будущем нападающего Романа Канцерова.

В текущем сезоне 21-летний Канцеров в 39 матчах набрал 47 (27+20) очков. Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.

В 2023 году он был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под 44-м общим номером.

– Канцеров проводит лучший сезон в КХЛ. Вас удивляет, что многие болельщики «Чикаго» уже ждут его в НХЛ?

– Не удивляет. Все клубы НХЛ ждут задрафтованных игроков. Канцеров – трудяга-работяга, талантливый парень. У него очень хорошо складывается игра, особенно в тройке с Владимиром Ткачевым и Дмитрием Силантьевым.

У него есть зазор, задел, чтобы превратиться в более зрелого, топового игрока. Работы непочатый край. Но все идет по плану, надеюсь, Канцеров будет продолжать в том же духе.

– У него летом завершается срок контракта. Будете пытаться удержать Романа хотя бы еще на год или пойдете навстречу?

– Это диалог, при котором учитываются все желания. Конечно, мы хотим оставить у себя всех игроков, которые зреют для игры в НХЛ. Будем разговаривать и приложим все усилия, чтобы сохранить Рому в составе, – сказал Бирюков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
