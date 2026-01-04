  • Спортс
  • Робертсон о непопадании в сборную США: «Это бьет по самолюбию. Думал, этот сезон отличается от прошлого и я достаточно хорош. Это их выбор»
Робертсон о непопадании в сборную США: «Это бьет по самолюбию. Думал, этот сезон отличается от прошлого и я достаточно хорош. Это их выбор»

Джейсон Робертсон высказался о том, что не вошел в состав США на ОИ-2026.

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон высказался о том, что не вошел в состав сборной США на Олимпиаду-2026.

В текущем сезоне Робертсон провел 41 матч и набрал 48 (24+24) очков при полезности «плюс 15». Он делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сезона среди американских игроков.

Напомним, в феврале 2025 года Робертсона также не включили в состав сборной США на Турнир четырех наций. В прошлом сезоне он набрал 80 (35+45) очков в 82 играх.

«Я думал, что этот сезон отличается от прошлого. Очевидно, в прошлом сезоне я не думал, что был достаточно хорош. Теперь я думаю, что я достаточно хорош, это их выбор, их решение, вот и все.

Конечно, это бьет по твоему самолюбию, но я не собираюсь менять то, как играю, и рад продолжать делать то, что делаю. 

Я просто стремлюсь быть лучшим, когда это возможно, и так уж получилось, что этот сезон совпал с олимпийским годом. Это не помешает мне продолжать играть в том же духе до конца сезона», – сказал Робертсон.

Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
