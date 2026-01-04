Мэттьюс – 5-й действующий игрок, забивший по 20+ голов в 10+ сезонах подряд со старта карьеры в НХЛ
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ).
На счету американца теперь 33 (20+13) очка в 35 играх в текущем сезоне.
Мэттьюс стал пятым действующим игроком, забившим по 20 голов в 10 или более сезонах подряд со старта карьеры в НХЛ.
Ранее это также удалось Александру Овечкину (20 сезонов с 2005/06 по 2024/25), Патрику Кэйну (13 сезонов с 2007/08 по 2019/20), Джонатану Тэйвсу (12 сезонов с 2007/08 по 2018/19) и Джону Таварес (11 сезонов с 2009/10 по 2019/20).
Мэттьюс стал лучшим снайпером «Торонто» в регулярках НХЛ (421 гол), обогнав Сундина. У Остона 5 шайб в 2 играх в 2026 году
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости