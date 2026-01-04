Директор «Металлурга»: «Кузнецов – большой хоккеист, с именем, он хочет больше играть. В наш состав по игровым причинам и критериям он не проходил, такое бывает»

Директор «Металлурга»: Кузнецов – большой хоккеист, он хочет больше играть.

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков сообщил, что клуб расстается с Евгением Кузнецовым в хороших отношениях.

«Металлург» ранее отправил форварда в список отказов.

– В каких отношениях в клубе расстаются с Евгением?

– В хороших отношениях, все друг друга поняли. Евгений – большой хоккеист, с именем, он хочет больше играть. В наш состав по игровым причинам и критериям он не проходил, такое бывает.

Желаем ему удачи, чтобы снова вышел на свой уровень, который у него был, – сказал Бирюков.