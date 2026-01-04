Директор «Металлурга»: «Кузнецов – большой хоккеист, с именем, он хочет больше играть. В наш состав по игровым причинам и критериям он не проходил, такое бывает»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков сообщил, что клуб расстается с Евгением Кузнецовым в хороших отношениях.
«Металлург» ранее отправил форварда в список отказов.
– В каких отношениях в клубе расстаются с Евгением?
– В хороших отношениях, все друг друга поняли. Евгений – большой хоккеист, с именем, он хочет больше играть. В наш состав по игровым причинам и критериям он не проходил, такое бывает.
Желаем ему удачи, чтобы снова вышел на свой уровень, который у него был, – сказал Бирюков.
